Niente Mondiali in Qatar: la notizia è definitiva, tifosi disperati

A poche settimane dall’inizio dei Mondiali in Qatar arriva la notizia che lascia completamente di sasso i tifosi.

Tra poche settimane inizieranno i Mondiali in Qatar. L’edizione 2022 della Coppa del Mondo per la si disputerà per la prima volta in un paese arabo, ma soprattutto per la prima volta d’inverno. Un cambio di calendario che fa cadere i Mondiali proprio in mezzo ai campionati nazionali.

Con almeno 1/3 della stagione già giocata i campionati nazionali si fermeranno per lasciare spazio alle nazionali. Purtroppo però le stesse nazionali devono fare i conti con ciò che è successo in queste giornate di campionato, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni che rischiano di tenere fuori alcuni dei grandi potenziali protagonisti della rassegna iridata.

Anche una delle nazionali favorite di questo torneo, i campioni in carica della Francia, dovranno fare i conti con un infortunio decisamente pesante, che li priva di una delle colonne portanti della loro nazionale. Stando a quanto riporta l’Equipe infatti N’Golo Kantè quasi certamente non ci sarà al prossimo Mondiale.

Mondiali, tegola per la Francia: N’Golo Kanté infortunato

Il calendario fitto ha fatto un’altra vittima. Il centrocampista del Chelsea, che quattro anni fa in Russia è stato tra i principali artefici della vittoria francese dei Mondiali, ha alzato bandiera bianca. Una pessima notizia per tutti i tifosi francesi che vedono così diminuire le speranze di vincere il terzo mondiale, il secondo consecutivo, staccando così Argentina e Uruguay ferme a quota due.

L’Equipe riporta che Kanté ha accusato una ricaduta al tendine del ginocchio. Un infortunio che da diverso tempo lo tormenta, ma che stavolta sembrerebbe abbastanza grave da costringerlo a rinunciare ai Mondiali.