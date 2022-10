“Solo lui ebbe un impatto come Kvara”: Napoli, il paragone a sorpresa

Il Napoli si gode i suoi nuovi acquisti, specialmente il georgiano Kvaratskhelia grande rivelazione del mercato azzurro: la dichiarazione che lo riguarda.

Il Napoli conduce il girone di Champions League e la classifica di Serie A, stupendo l’intera tifoseria per quanto mostrato in campo di volta in volta. I nuovi acquisti hanno sostituito gli addii che ci sono stati in maniera egregia. E specialmente il georgiano Kvaratskhelia sta dimostrando di essere una grande rivelazione. Proprio su di lui è arrivata una dichiarazione inaspettata.

Nel pomeriggio di domenica 16 ottobre, alle ore 18:00, il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà il Bologna in casa al Maradona. Il gruppo vuole continuare a viaggiare sull’onda dell’entusiasmo, godendosi i nuovi innesti.

Uno tra tutti, ovvero Kvaratskhelia, sta stupendo per le sue enormi capacità. Aurelio De Laurentiis e Giuntoli ci hanno visto lungo. Proprio in merito a questo acquisto ha parlato il giornalista Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole.

Il Napoli si gode Kvaratskhelia, Padovan lo paragona a Kaka: l’impatto del georgiano ricorda l’ex rossonero

Su Kvaratskhelia, Giancarlo Padovan ha dichiarato a ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso di ‘Radio Punto Nuovo Show’: “Neanche Kakà era conosciuto, proprio come lui. Si facevano anche ironie sul suo nome. Si sapeva poco al tempo. Forse solo lui ha avuto un impatto simile a quello di Kvara. Però il georgiano sta impressionando addirittura di più perché non viene da una terra come il Brasile“.

“Per ora – ha poi aggiunto Padovan – godiamocelo senza troppe aspettative. Il Napoli si sta dimostrando una grande squadra perché non è dipendente da nessun calciatore. Non è dipendente da Osimhen e non lo sarebbe neanche da Kvara. Quanto vale oggi il georgiano? Non può valere 150 milioni, né lui e né Leao. Sono cifre folli“.