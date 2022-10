Napoli-Bologna, forfait quasi inevitabile: annuncio dell’allenatore

Il Napoli domenica scenderà in campo contro il Bologna: un attaccante, tuttavia, si prepara al forfait. Le ultime.

Il Napoli, domenica alle ore 18:00, ospiterà al Diego Armando Maradona il Bologna. Una sfida nuova per gli uomini di Luciano Spalletti, reduci da una nuova e schiacciante vittoria in Champions League. Dal canto loro, invece, gli uomini di Thiago Motta si troveranno ad affrontare una nuova e difficile gara. Un attaccante, a tal proposito, è vicino al forfait.

Il Napoli, dopo aver vinto contro l’Ajax, si prepara ad accogliere in casa propria il Bologna di Thiago Motta. Una squadra che vorrebbe iniziare a conquistare più punti in classifica di Serie A. Ma che, al tempo stesso, si prepara a dover affrontare una pesante assenza.

Proprio in vista del match previsto al Maradona, quindi, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico rossoblù. Rivelando quella che sembra ormai essere la sempre più certa assenza di Marko Arnautovic. Le ultime sulle sue condizioni.

Napoli-Bologna, Arnautovic vicino al forfait: queste le parole di Thiago Motta

Così ha, quindi, parlato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Bologna sulle condizioni del proprio attaccante: “Arnautovic oggi non si è allenato. Abbiamo ancora domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena“.

“Ad oggi – ha aggiunto – è più probabile il suo forfait“. In generale, Thiago Motta ha le idee chiare e ha delle precise aspettative sulla gara che i suoi dovranno affrontare: “Io mi aspetto ambizione. Mi aspetto che tutti diano il massimo per crescere e migliorare, facendo sempre del nostro meglio”.