Atalanta-Sassuolo, non c’è pace per l’attaccante: in ansia anche Mancini

Brutte notizie anche per l’Italia di Roberto Mancini dal prato del Gewiss Stadium dove si sta giocando Atalanta-Sassuolo.

L’Italia non giocherà i Mondiali, ma serve alta l’attenzione per quanto riguarda la nazionale nostrana. Roberto Mancini è impegnato a costruire un gruppo che possa legittimare la posizione di campione d’Europa, facendo meglio di quanto fatto per le qualificazioni alla competizione che si giocherà nei prossimi mesi in Qatar. E cosi anche per gli elementi che compongono la rosa azzurra.

Alcuni di questi sono anche in campo stasera per la sfida che vede di fronte Atalanta e Sassuolo. Da sempre queste due squadre forniscono grandi talenti alla nostra nazionale, ed anche oggi sia giovane che meno giovani militano tra le file di entrambe queste compagini. Per uno di loro, però, c’è ancora un problema.

Atalanta-Sassuolo, Berardi entra e si fame: non c’è pace per l’attaccante

Domenico Berardi rientrava proprio oggi dopo più di un mese dall’infortunio patito contro il Milan. Una situazione che il Sassuolo ha monitorato con grande attenzione, e di fatto c’era attesa per il suo rientro in campo che di fatto è avvenuto proprio oggi al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Eppure, si è presentato un nuovo problema per il giocatore della nazionale.

Berardi, infatti, una volta entrato (e dopo aver anche colpito una traversa) è uscito nuovamente dal campo. Evidentemente contrariato l’attaccante, che deve aver avvertito nuovamente un fastidio e senza voler calcare troppo la mano ha pensato di chiamare il cambio al suo allenatore. Una potenziale pesante tegola per Dionisi, ed anche l’Italia monitora attentamente la situazione.