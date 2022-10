Altri quattro anni di contratto: Napoli, ci sono già le firme

Il Napoli ha provveduto a ristabilire il contratto di uno dei giocatori della sua attuale rosa. Le firme sull’accordo sarebbero già state apposte.

Mentre gli azzurri vivono una stagione irrefrenabile e dall’alto tasso qualitativo, la dirigenza del Napoli s’incarica del futuro. In particolar modo, il club sta cominciando a provvedere ai vari rinnovi per blindare i calciatori più importanti e/o quelli sui quali intende puntare per il futuro. È il caso del difensore kosovaro, Amir Rrahmani, al momento fermo ai box per infortunio, ma spina dorsale del reparto arretrato. La società è a lavoro con l’entourage per il nuovo contratto così come con gli agenti di Stanislav Lobotka.

Nelle ultime settimane è stato ufficializzato invece il rinnovo di Alex Meret. Il nuovo vincolo durerà fino al 2024 con opzione in favore della società di De Laurentiis di procrastinarlo per un’ulteriore stagione. Quindi scadenza nel 2025. Conclusa felicemente la faccenda, il club ha spostato l’attenzione su Alessandro Zanoli.

Il 22enne difensore originario di Carpi è tra i calciatori che mister Spalletti ha voluto trattenere in rosa piuttosto che mandare in prestito, affinché respirasse il clima di uno spogliatoio competitivo e si preparasse a diventare un elemento importante. Sebbene con il contagocce, il tecnico l’ha schierato in campo già in diverse occasioni.

Napoli, il rinnovo di Zanoli è in marcia: i dettagli

La prova che il Napoli punti realmente sulle sue capacità è arrivata dal fatto che la società è impegnata con l’agente per la firma del prolungamento del contratto. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su Twitter l’accordo in realtà sarebbe già stato concluso e si attende soltanto che sia pubblicamente annunciato.

Alessandro Zanoli, il cui contratto in essere aveva scadenza nel giugno del 2024, ha siglato con gli azzurri l’intesa fino al 2026. Si tratta di altri quattro anni di Napoli, ovvero la riprova dell’intenzione da parte della società di blindare il terzino destro e prepararlo a un futuro da protagonista.