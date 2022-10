Napoli, Giuntoli accelera: pronto il rinnovo per uno dei leader

Il Napoli in questi giorni è al lavoro per chiudere in maniera positiva una trattativa: i contatti sono costanti, la firma è all’orizzonte.

Il risveglio non poteva essere più dolce in casa Napoli, dopo la vittoria per certi versi storica ottenuta ieri sera in trasferta ai danni dell’Ajax. Un successo che ha consentito di consolidare la vetta del girone e mantenere i 3 punti di vantaggio sul Liverpool, salito al secondo posto. L’ennesima prova di forza che conferma la bontà del lavoro fatto in estate dal club, che in questi giorni si è rimesso al lavoro al fine di blindare i gioielli della rosa.

La trattativa riguardante Alex Meret, ad esempio, è in dirittura di arrivo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il suo agente Federico Pastorello, nei giorni scorsi, hanno infatti trovato la quadra decisiva sul rinnovo. Per il portiere, in particolare, è pronto un quinquennale da 1.8 milioni netti all’anno. Un bel salto, rispetto al milione percepito dall’ex Spal il quale, nella conferenza che ha preceduto la partita con i Lancieri, ha confermato l’imminente fumata bianca.

“C’è l’accordo e manca solo la formalizzazione”. La dirigenza, al tempo stesso, è in contatto costante con l’entourage di Stanislav Lobotka legato ai colori azzurri fino al 2024. Il centrocampista, con l’avvento in panchina di Luciano Spalletti, è cresciuto in maniera esponenziale diventando tra i migliori interpreti nel ruolo a livello mondiale. Da qui la decisione di gratificarlo attraverso un prolungamento dell’attuale intesa ed un adeguamento dell’ingaggio.

Napoli, Giuntoli si muove per il rinnovo di Lobotka

All’ex Celta Vigo, stando a quanto riportato oggi da ‘Spormediaset’, verrà proposto un rinnovo di altri due anni con il suo stipendio che salirà dagli attuali 2 milioni a quota 3 netti all’anno. Le parti avranno modo di incontrarsi nei prossimi giorni, con Giuntoli che conta di chiudere presto la pratica in modo tale da potersi poi concentrare sulle prossime operazioni.

Il Napoli, intanto, nella giornata odierna ricomincerà ad allenarsi al fine di preparare al meglio la sfida di campionato in programma domenica sul campo della Cremonese, reduce dal pareggio con il Lecce. La sfida potrebbe costituire l’occasione per rivedere in campo Victor Osimhen, che a breve si sottoporrà ad altri esami strumentali. Il nigeriano vuole esserci e farà di tutto per rientrare nella lista dei convocati. Il Napoli intanto, nonostante la sua assenza, vola.