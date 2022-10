Delusione per De Laurentiis: stavolta le cose vanno male

Grande delusione per il presidente De Laurentiis. La notizia appena arrivata certamente non farà piacere al patron azzurro.

L’inizio di stagione del Napoli sta dando ragione alle scelte di Aurelio De Laurentiis. La rivoluzione estiva che ha portato all’addio di diversi calciatori che negli ultimi anni avevano costituito l’ossatura degli azzurri, e la loro sostituzione con profili più giovani, si sta rivelando al momento vincente, sia dal punto di vista del campo che del rapporto con i tifosi.

Il Napoli viaggia spedito sia in campionato che in Champions League. Se in Serie A gli azzurri guidano la classifica dall’alto del primo posto solitario, in Champions League, dopo la vittoria contro l’Ajax è arrivata la qualificazione agli ottavi con ben due giornate di anticipo. Un magic moment per Aurelio De Laurentiis che, oltre al Napoli, può sorridere anche per il Bari.

L’altra squadra di proprietà della famiglia De Laurentiis ha infatti iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nonostante si tratti di una neopromossa, il Bari sta stupendo tutti. Almeno fino ad oggi, quando, dopo una serie di 8 risultati utili consecutivi, è arriva la prima inaspettata sconfitta contro l’Ascoli.

Serie B, l’Ascoli da la prima delusione a De Laurentiis: Bari sconfitto

Alla 9a giornata di campionato arriva la sconfitta per il Bari. La squadra di Mignani, che fino a questo momento aveva fatto sempre risultato positivo e guidava la classifica di Serie B, si fa sorprendere da un Ascoli corsare che viola il San Nicola e torna nelle Marche con i tre punti.

Un ko maturato a causa delle reti nella ripresa di Simic e Dionisi per certi versi inaspettato. Prima di questa gara infatti il Bari era in ottima forma, mentre l’Ascoli era reduce da 5 gare senza vittorie, con 2 pareggi e ben 3 sconfitte.