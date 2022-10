Napoli-Bologna, salti di gioia per De Laurentiis: succederà di nuovo

Nel match tra Napoli e Bologna, un’altra sorpresa che fa felice Aurelio De Laurentiis: succederà di nuovo

Il Napoli affronterà domani alle 18:00 il Bologna in un match importantissimo, nel mezzo tra la sfida con l’Ajax e quella di Roma dell’Olimpico. Vincere è fondamentale per Spalletti per continuare il momento positivo e puntare alla vetta, visto lo stato di forma eccellente del Milan. L’ottima notizia è che l’allenatore dei partenopei avrà a disposizione anche Victor Osimhen, tornato al gol contro gli olandesi.

De Laurentiis era stato bersagliato dalle critiche durante il mercato estivo, visto l’addio di grandi giocatori che hanno scritto la storia del Napoli. Tuttavia, Spalletti ha saputo amalgamare il gruppo e portato fin qui ottimi risultati, ben al di sopra delle aspettative. Questo ha indotto i tifosi partenopei ad accorrere in massa al Maradona, una cosa che succederà anche domani.

Napoli-Bologna, un altro sold-out

La prevendita di Napoli-Bologna procede a ritmo spedito, nonostante dei prezzi un po’ alti nei settori inferiori, dove la partita si vede abbastanza male. Una dimostrazione di fede da parte dei tifosi partenopei, desiderosi di star vicini alla squadra e contribuire allo straordinario momento di forma. Nelle ultime ore, sono in esaurimento anche le curve e i distinti inferiori.

Già contro l’Ajax, il Maradona era strapieno. Certo, si trattava di Champions League, è più ‘semplice’ arrivare al sold-out. Ma il Napoli a suon di ottime prestazioni e risultati portati a casa ha trascinato il proprio pubblico con sé, che anche domani col Bologna accorrerà al Maradona per altri 90′ da trascorrere insieme.