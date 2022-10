Incredibile Kvaratskhelia, Fedele ci ricasca: “Ha un problema”

Nonostante l’inizio di stagione di Kvaratskhelia, Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni sul georgiano che stanno facendo discutere.

Dopo la vittoria di martedì contro l’Ajax, e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli è atteso dal match contro il Bologna di Thiago Motta. Spalletti contro i rossoblù dovrà fare a meno di uno dei perni della sua squadra, ovvero Frank Anguissa.

Il camerunense, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo contro l’Ajax per problema muscolare, poi rivelatosi un’elongazione del muscolo della coscia destra. Anguissa, fortunatamente per Luciano Spalletti e i tifosi partenopei, non resterà a lungo fermo, ma con il Bologna sarà fermo ai box.

Il tecnico toscano per sostituirlo dovrebbe schierare dal primo minuto Ndombele, come già fatto martedì contro il team olandese. Spalletti dovrebbe fare anche altri tre cambi rispetto alla sfida con l’Ajax: Ostigard per Juan Jesus, Mario Rui per Mathias Olivera e Politano al posto di Lozano. Tra i calciatori azzurri che partiranno dal primo minuto bisogna inserire sicuramente Kvaratskhelia. Proprio sul georgiano ci sono state delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere.

Enrico Fedele su Kvaratskhelia: “Ha un prolema di postura”

Enrico Fedele, infatti, ha parlato così di Kvaratskhelia ai microfoni ufficiali di ‘TeleA’: “Ha un problema di postura, assomiglia un po’ ad Andrea Belotti quando corre, è un po’ gobbo. Poi ha anche questo viso ‘appeso’ di chi muore di fame e questa fame di arrivare lo porta ad essere egoista”.

L’ex dirigente e procuratore ha poi continuato il suo intervento: “Ho paragonato Kvaratskhelia a Meroni del Torino, ma lui riesce a realizzare più reti. Lui sterza e risterza con entrambi i piedi, scappando così al proprio avversario. Rispetto a Lozano, che è veloce nel breve, lui ha anche il lungo”.