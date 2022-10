Napoli-Bologna, Spalletti ha un asso nella manica: tifosi spiazzati

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna, in casa al Maradona, e Spalletti pensa alla formazione migliore da schierare in campo: ha un asso nella manica.

Il Napoli, domani alle ore 18:00, scenderà in campo contro il Bologna. Il Diego Armando Maradona ospiterà nuovamente i propri tifosi per una nuova gara di Serie A. Luciano Spalletti sta perciò già pensando alla migliore formazione da schierare in campo. Adesso può utilizzare, a sorpresa, un asso nella manica.

Il Napoli, dopo il grande percorso che sta conducendo tra Serie A e Champions League, si prepara a una nuova sfida. Ospiterà perciò in casa il Bologna di Thiago Motta. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà nuovamente, come sempre di più sta accadendo in questa stagione, gremito di tifosi a sostegno degli azzurri.

Spalletti, nel mentre, sta pensando alla migliore formazione da schierare in campo per non deludere i propri sostenitori. E soprattutto sta riflettendo su come far fronte all’assenza di Anguissa. Queste le possibili soluzioni, oltre a Ndombele.

Napoli-Bologna, Spalletti deve colmare il vuoto lasciato da Anguissa infortunato: il possibile asso nella manica

Il Napoli deve affrontare il Bologna in questa 10^ giornata di Serie A e, nel farlo, deve andare a colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Anguissa. Fermo ai box per infortunio. La soluzione più immediata sarebbe quella di schierare in campo al suo posto Ndombele, che ha caratteristiche simili al compagno e mantiene bene sia la posizione sia il ruolo.

Eppure, come riferito dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, Spalletti starebbe pensando anche ad altre possibili soluzioni. Il tecnico starebbe infatti ragionando sull’impiego di Elmas, che non ha alcun problema di inserimento e di giocate in velocità, ma anche di Gaetano, altra eventuale soluzione a sorpresa.

Il mister poi avrebbe anche un altro asso nella manica. Si tratta di Diego Demme, ancora mai pienamente sfruttato in questa stagione 2022/23, ma che ora potrebbe rivelarsi una sorpresa. Andando a ricoprire proprio il ruolo lasciato scoperto da Anguissa.