Rivoluzione Napoli-Bologna, Spalletti cambia tutto e spiazza i tifosi

Dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Ajax, Spalletti ha in mente di attuare una piccola rivoluzione contro il Bologna.

Il Napoli ha cominciato come meglio non poteva questa stagione. Gli azzurri, infatti, sono primi sia in Serie A che in Champions League, dove hanno raggiunto già gli ottavi di finale. I partenopei hanno passato il turno grazie al successo di martedì per 4-2 contro l’Ajax.

Dopo l’ennesima vittoria nella massima competizione europea, la squadra di Luciano Spalletti è attesa adesso dalla sfida di domani contro il Bologna di Thiago Motta. Per il Napoli, almeno sulla carta, il match sembra essere alla porta, ma i rossoblù, vista la loro situazione in classifica, venderanno cara la pelle per cercare di portare dal Maradona almeno un punto.

Il Bologna, infatti, ha solo due punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Lo stesso Thiago Motta ha ribadito in conferenza stampa l’importanza della gara contro il Napoli: “Abbiamo lavorato su tutto per affrontare al meglio questa partita. Mi aspetto ambizione dai miei ragazzi”. Luciano Spalletti, intanto, è consapevole delle possibili insidie di questa sfida, tantoché ha in mente di attuare una piccola ‘rivoluzione’.

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il tecnico toscano potrebbe fare ben quattro cambi rispetto all’undici sceso in campo contro l’Ajax. Il primo cambio, di fatto, è obbligato, considerando che Anguissa contro i lancieri ha rimediato un’elongazione del muscolo della coscia destra. Il camerunense, che potrebbe tornare già con la Roma, sarà sostituito da Ndombele.

Gli altri tre cambi riguardano tutte le altre zone del campo. Ostigard, infatti, prenderà il posto di Juan Jesus al fianco di Kim Min-Jae, mentre Mario Rui e Politano daranno il cambio, rispettivamente, a Mathias Olivera e Lozano.