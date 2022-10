“È colpa di tutti”: caos Juventus, la bocciatura è totale

Dopo il ko rimediato contro il Maccabi Haifa, per la Juventus è arrivata una bocciatura che sta facendo molto discutere.

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juventus è finita sotto l’occhio del ciclone. I bianconeri erano già criticati, ma il nettissimo ko di martedì la situazione è precipitata.

Lo stesso Andrea Agnelli nel post gara contro il Maccabi non ha nascosto la sua rabbia per il momento che sta vivendo la Juventus: “Provo vergogna per come stanno andando le cose. Allegri? Resta, la colpa non è di un singolo”. Oltre a queste dichiarazioni molto forti del presidente, la ‘Vecchia Signora’ ha dato un ulteriore segnale.

La Juventus, infatti, ha trascorso gli ultimi giorni in ritiro per cercare di stare insieme il più possibile prima del derby di quest’oggi contro il Torino di Ivan Juric. Nonostante questa decisione, l’aria in casa bianconera è sempre più pesante. Anche in queste ore è arrivata una ‘bocciatura’ che sta facendo molto discutere.

Juventus, la dura bocciatura di Evelina Christillin: “E’ colpa di tutti”

Evelina Christillin, membro del consiglio della FIFA e nota tifosa juventina, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni al ‘Corriere dello Sport’: “E’ colpa di tutti di questo momento no. Non bisogna dare colpe solo ad una persona, anche se Allegri ha tantissime responsabilità”.

La dirigente ha poi continuato il suo intervento: “Questa squadra è stata plasmata come voleva Allegri, la società è andata dietro alle indicazioni del tecnico. I giocatori hanno delle ottime individualità, ed alcuni di loro potrebbero essere considerati anche dei fuoriclasse, ma non stanno rendendo. Senza dimenticare che il club sta perdendo tanti soldi. Continuare con lo stesso allenatore? Sì, i conti si fanno a fine stagione. Si ha l’impressione che non si sia aggiornato nei due anni in cui è stato fermo”.