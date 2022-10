Juve, ancora guai per Allegri: tegola col Torino e cambio obbligato

Ancora problemi per la Juve. Durante la sfida contro il Torino, per Allegri è emerso un altro infortunio che preoccupa anche i tifosi.

La Juve è in campo contro il Torino, in un derby dove la squadra bianconera sta cercando di risalire velocemente la china. Eppure, le difficoltà non sono poche nemmeno contro i granata che stanno giocando una partita di rilievo contro una squadra che, almeno sulla carta, possiede valori superiori rispetto ai ragazzi allenati da Ivan Juric.

Il calcio, si sa, nasconde delle insidie ad ogni angolo. E sopratutto nel corso di un derby, i valori tendono ad appiattirsi all’interno di un match stracittadino dove tutti vogliono vincere e legittimare la propria posizione all’interno delle mura cittadine.

Alla Juve serve la vittoria, soprattutto per dare ad Allegri respiro dopo le recenti delusioni arrivate anche dalla Champions League con la sconfitta per mano del Maccabi Haifa, imprevedibile e che ha complicato in maniera quasi irreversibile il cammino europeo.

Juve, ancora guai per Allegri: si fa male Bremer col Torino

Ma, come detto, le insidie si nascondono ad ogni angolo. E cosi contro il Torino per Allegri è emersa un altro problema non da poco, che nelle prossime ore dovrà essere attentamente monitorato. All’inizio del secondo tempo, infatti, a chiedere il cambio è stato Gleison Bremer.

Il difensore, ex della partita, ha accusato un problema al flessore. Allegri è stato cosi costretto al cambio, con Bonucci entrato al posto del brasiliano. Ora c’è da capire di che tipo di infortunio si tratta e se il tecnico dovrà fare i conti con un altro infortunio serio.