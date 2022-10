Napoli, Spalletti al bivio: per il Bologna restano due ballottaggi

Luciano Spalletti alle prese con gli ultimi dubbi prima della sfida di domani contro il Bologna. Restano almeno due ballottaggi per il tecnico azzurro.

Il Napoli capolista torna in campo domani alle 18 contro un Bologna alla ricerca di tre punti e di conferme dopo il pareggio contro la Sampdoria. Per i felsinei, ad ora, portare a casa tre punti rappresenta un obiettivo imprenscindibile, anche contro squadre ampiamente più attrezzate come, appunto, il Napoli. Per gli azzurri, invece, il momento è di grande entusiasmo e questo da un lato non può che favorire tutto l’ambiente.

Il successo in Champions contro l’Ajax ha dato grande verve alla squadra partenopea, che ha cosi conquistato la qualificazione agli ottavi di finale e centrato un obiettivo stagionale molto importante. Ora, però, serve trovare la giusta continuità in campo e infondere ulteriore fiducia e consapevolezza in tutto l’ambiente.

Napoli, il bivio di Spalletti: due ballottaggi da sciogliere

Saranno ore, quella che porteranno alla sfida col Bologna, di riflessioni anche per Luciano Spalletti. Questo periodo dell’anno è pieno zeppo di impegni, tra campionato e Champions, ed ecco perchè anche un turnover meticoloso potrebbe aiutare l’allenatore ad aumentare anche il livello prestazione in campo.

Restano due i nodi da sciogliere in questo momento. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico ha da decidere come completare sia il tridente offensivo che quello nella retroguardia. In avanti Politano è in vantaggio su Lozano, mentre pare scontata la scelta dal primo minuto per Raspadori visto che Osimhen non risulta ancora in condizione.

Nelle retrovie, invece, c’è un grande dubbio: chi affiancare a Kim? Uno tra Ostigard e Juan Jesus scenderà in campo al fianco del giocatore coreano. Ma servirà ancora un po’ di tempo per permettere a Spalletti di sciogliere definitivamente i dubbi su chi schierare dall’inizio.