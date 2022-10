Napoli, tifosi arresi: la rivelazione chiarisce i piani di Spalletti

Il Napoli ospiterà il Bologna allo stadio Maradona. Spalletti è al lavoro per studiare le scelte migliori per la sua formazione.

Domani pomeriggio si terrà allo stadio Maradona il match valido per la decima giornata di Serie A tra il Napoli e il Bologna. La squadra di Luciano Spalletti è prima in classifica in campionato ed in Champions League dove ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale con due giornate di anticipo.

Il club partenopeo non è più una sorpresa, ma è una solida realtà del nostro calcio e nonostante le cessioni continua a far bene. Domani gli azzurri vogliono conservare il primato in solitaria e affrontano una squadra in difficoltà, un Bologna privo tra l’altro della sua stella Marko Arnautovic.

C’è grande curiosità tra i tifosi azzurri riguardo alla scelta di Spalletti per il ruolo di centravanti. Nel turno in settimana di Champions League è tornato il nigeriano Victor Osimhen, attaccante ‘sulla carta’ titolare e subito protagonista di un gol al rientro. Osimhen è subentrato nella ripresa ed ha firmato la rete finale del club azzurro.

Napoli, le ultime sull’attacco

Nel corso della trasmissione Radio 1 il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione ha dato indicazioni su quella che sarà la formazione contro il club felsineo: “Credo che Spalletti schiererà Ostigard dal primo minuto, ma questa squadra ha tante alternative di cui disporre. Cambio tattico senza Anguissa? Non credo, mi aspetto lo stesso aspetto tattico”.

Il giornalista ha poi continuato parlando dell’attacco ed è apparso poco convinto del possibile impiego di Victor Osimhen dal primo minuto. Ecco le sue parole: “Il giocatore non è ancora in condizione per partire titolare, non credo sia una possibilità dal primo minuto. Mi aspetto la conferma di Raspadori o al massimo una chance per Simeone”.