Napoli, Elmas contro Spalletti: la polemica social fa discutere

Eljif Elmas contro le scelte di Luciano Spalletti: la polemica del macedone sui social fa discutere

Il Napoli ha vinto contro l’Ajax qualificandosi agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo. Tutto molto bello per Spalletti, che però adesso deve gestire l’infortunio di Zambo Anguissa. Al suo posto, l’allenatore ha mandato in campo Ndombele contro gli olandesi. Il centrocampista francese sembra essere il primo cambio nel reparto centrale della squadra, mentre Elmas parte più indietro nelle gerarchie.

Un gol segnato dal centrocampista macedone in questa stagione, nella quarta giornata con il Lecce. Poi tanti spezzoni di partita, difficile per il Napoli rinunciare a uno tra Anguissa, Lobotka e Zielinski a meno che Spalletti non sia costretto. E una situazione che non fa piacere a Elmas.

Napoli, Elmas alla stories su Instagram che genera polemiche

Sul suo profilo Instagram, Elmas ha pubblicato una foto di se stesso vicino alla panchina scrivendo: “Mio primo amore (panchina)”. In aggiunta, una emoji con i cuori al posto degli occhi. Si tratta del secondo caso sui social dopo quello di Demme al momento dell’infortunio del centrocampista tedesco. Una situazione incredibile, considerando che il Napoli è imbattuto in ogni competizione ed è primo in Serie A.

Spalletti adesso dovrà gestire un’altra situazione spinosa. Elmas con questa Instagram Stories ha aperto da solo un caso che potrebbe danneggiare gli equilibri interni dello spogliatoio. Domani contro il Bologna è previsto l’impiego di Ndombele al posto di Anguissa, con Zielinski e Lobotka a completare il reparto, con Kvaratskhelia sulla sinistra. Difficile, per il macedone, trovare spazio con così tanto materiale tecnico e umano.