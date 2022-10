“Non sarà convocato”: Inter, la dura decisione di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi affronta la Salernitana nel ‘Lunch match’ di Serie A. Il tecnico deve fare i conti con diversi problemi.

Il pareggio al Camp Nou contro il Barcellona vale come una vittoria in casa Inter. Il club nerazzurro è ad un passo dalla qualificazione agli Ottavi e questo risultato potrebbe rappresentare una svolta. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato malissimo la stagione ed ha bisogno di reagire.

Prima gli infortuni di Brozovic e Lukaku e poi le quattro sconfitte in campionato hanno messo a rischio il ruolo di Inzaghi, che, sembra però aver trovato nuovamente la quadra. Ora il tecnico del club milanese vuole continuare il trend positivo e vuole andar bene anche in campionato.

Nella giornata di domani, all’ora di pranzo, l’Inter ospiterà la Salernitana e Inzaghi ha bisogno necessariamente dei tre punti. Per l’occasione tornerà Correa tra i convocati mentre non sono ancora disponibili Brozovic e Lukaku. Il belga proverà a rientrare per la sfida della settimana prossima contro la Fiorentina.

Inter, nuovo problema a centrocampo

Il centrocampo nerazzurro, visto l’infortunio di Brozovic, è davvero contato e Inzaghi nelle ultime ore deve fare i conti con una nuova importante perdita. Il centrocampista Roberto Gagliardini non sarà a disposizione per la sfida di campionato contro la Salernitana e sarà ancora tra gli indisponibili.

Secondo quanto riporta Sky Sport il giocatore resterà fermo nei prossimi giorni per curarsi da una leggera lombalgia che lo ha colpito. Brozovic e Gagliardini assenti, Inzaghi deve fare i conti con un centrocampo ridotto ai minimi termini, soprattutto dopo l’intensa sfida di Champions contro il Barcellona.