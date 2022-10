“Ho sbagliato giudizio”: Napoli, il dietrofront spiazza anche i tifosi

Il Napoli capolista continua a fare bene e non è più una sorpresa. Ad inizio stagione non tutti la pensavano così sulla squadra di Spalletti.

Con un calcio spettacolare e inebriante il Napoli è l’autentica protagonista di questo inizio di stagione. Il club partenopeo segna a raffica e contro qualsiasi avversario ed in questa fase della stagione ha conquistato vittorie prestigiose contro club storici come Liverpool, Milan e Ajax, annientato quest’ultimo sia in Olanda che a Napoli.

E’ stata però un’estate tribolata per la squadra campana. Nell’ultima sessione di calciomercato gli azzurri hanno ceduto diverse pedine fondamentali e tra i tifosi c’era rabbia e delusione. Sono partiti giocatori chiave come il capitano Lorenzo Insigne, il miglior marcatore della storia come Mertens ed un pilastro della difesa come Koulibaly.

C’erano grosse perplessità sui nuovi acquisti, ma quasi tutti hanno fermato le polemiche con grandi prestazioni. Il giornalista Alessandro Vocalelli è intervenuto ai microfoni della trasmissione Si Gonfia la rete su Radio Crc: Vocalelli ha fatto ammenda dopo quello che è accaduto in estate.

Napoli, Vocalelli cambia prospettiva

Il giornalista ha chiarito che è cambiato molto rispetto a ciò che si discuteva in estate: “Ho sbagliato il giudizio in estate, ci sono state grande intuizioni come quelle di Kvaratskhelia e Kim e che nessuno si aspettava questo impatto. In questa squadra nulla è per caso e c’è un progetto”.

Vocalelli prosegue ammettendo tutti gli errori fatti con le dichiarazioni passate: “Ho sempre detto che i giocatori che arrivano da fuori hanno bisogno di tempo, ma Spalletti è stato abile a fare integrare tutti subito”. Kvaratskhelia e Kim sono stati i giocatori di maggior impatto in questa stagione, miglior giocatore rispettivamente nel mese di Agosto e nel mese di Settembre.