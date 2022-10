Calciomercato Inter, il club prepara il colpo: è volato in Argentina

L’Inter vince contro la Salernitana e ottiene le giuste risposte grazie ai gol di Lautaro e Barella: il club, nel frattempo, si muove anche sul mercato.

L’Inter vince senza troppi problemi a San Siro contro la Salernitana. La squadra di Nicola ha trovato sul proprio percorso il gruppo di Inzaghi nel momento in cui probabilmente era più difficile da affrontare. I nerazzurri, infatti, hanno dato una giusta risposta dopo quanto fatto vedere negli ultimi match. Nel mentre, in ogni caso, la società si sta muovendo anche sul mercato e sta preparando il possibile colpo.

L’Inter non ha avuto il calo di tensione che l’ambiente nerazzurro temeva e ha vinto contro la Salernitana, grazie ai gol segnati da Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Super prestazione ancora una volta anche per Calhanoglu.

La società, adesso, pensa sicuramente al presente e a far bene. Ma senza mai rinunciare allo sguardo sul futuro. In ottica calciomercato, infatti, il club si sta muovendo e sta guardando in Argentina per mettere a segno il colpo migliore. Le ultime.

Calciomercato Inter, il club nerazzurro guarda in Argentina per trovare il ‘nuovo Lautaro Martinez’: il punto della situazione

L’Inter adesso non vuole perdere l’entusiasmo ritrovato dopo le gare giocate contro il Barcellona e le vittorie ritrovate in Serie A contro il Sassuolo e la Salernitana. In ottica mercato, il club nerazzurro non intende restare con le mani in mano. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, sotto questo punto di vista a muoversi in prima persona è Dario Baccin.

Il dirigente, che fa parte del gruppo votato al mercato dell’Inter, è volato infatti alla volta dell’Argentina con un obiettivo in particolare: “Trovare il nuovo Lautaro Martinez“, si legge. Un nuovo talento insomma. Anche perché alla fine di questa stagione la squadra e Edin Dzeko si diranno addio. E c’è perciò bisogno di un nuovo giocatore nel reparto offensivo.