Napoli, bella notizia anche per ADL: succede prima del Bologna

Il suo Napoli giocherà nel tardo pomeriggio contro il Bologna, ma per Aurelio De Laurentiis è arrivata già un’ottima notizia.

Dopo il successo contro l’Ajax, che ha dato la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli giocherà quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna di Thiago Motta.

I partenopei, almeno sulla carta, sono sicuramente i favoriti per la vittoria, anche se dovranno fare attenzione alla grandissima voglia di punti dei rossoblù. Il Bologna, infatti, non sta attraversando un grande periodo, visto che ha solo due punti di vantaggio sul Verona terzultimo in classifica .

Lo stesso Luciano Spalletti ha ribadito in conferenza stampa le possibili insidie del match contro i rossoblù: “Sono una grande squadra. Ci sono calciatori forti come, Barrow, Zirkzee, che arriva dal Bayern Monaco, poi è normale che quest’ultimo giochi poco perché c’è Arnautovic”. Il Napoli, considerando anche le vittorie di ieri sera di Juventus ed Atalanta, farà di tutto per vincere, anche se per il club di De Laurentiis è arrivata già un’ottima notizia.

Napoli, ottima notizia per De Laurentiis: buon pareggio della Primavera diFrustalupi contro il Torino

Il Napoli Primavera, infatti, ha giocato in mattina ed ha strappato un ottimo punto contro il Torino in trasferta. I ragazzi di mister Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri, dopo il pareggio in Youth League contro l’Ajax, hanno fornito una prestazione molto solida anche contro il club piemontese.

Gli azzurrini, di fatto, hanno saputo subito reagire alla rete siglata da Dell’Aquila al 77’, considerando che hanno pareggiato appena tre minuti dopo con Acampa. Il Napoli ha avuto anche l’occasione per portare a casa i tre punti con Gioielli, ma il suo colpo di testa è stato respinto da Passador. Da sottolineare il rigore di Dell’Aquila al 67’ parato da un bravissimo Boffelli.