“Sarà costretto…”: colpo di scena Napoli, che batosta per De Laurentiis

Il Napoli si gode il momento magico tra campionato e coppa, ma attenzione all’annuncio improvviso che gela De Laurentiis. Batosta in arrivo per il presidente azzurro?

Il momento è da incorniciare. In campionato il Napoli vola e in Europa sembra fare addirittura meglio. E chi lo avrebbe detto nel pieno dello scorso mercato? Proprio quando gli addii dei tanti senatori sembravano una pugnalata alle ambizioni della piazza e al morale dei tanti tifosi azzurri.

E invece, due mesi dopo, Aurelio De Laurentiis se la ride. E neanche tanto sotto i baffi. Il suo Napoli non solo è rimasto competitivo, ma sembra addirittura più forte di quello dello scorso anno. E per talento e qualità, sembra anche molto più futuribile di quanto lo sia mai stato. In questo momento magico per gli azzurri e per la famiglia di ADL, però, arriva l’annuncio che sa tanto di colpo di scena.

Napoli-De Laurentiis, annuncio e colpo di scena: “Sarà costretto…”

Annuncio che vede protagonisti il suo Napoli e il Bari del figlio Luigi. Ambedue le formazioni stanno svettando in Serie A e Serie B, ma per la famiglia De Laurentiis rischia di essere una batosta non da poco. E il motivo è nelle parole di Igli Tare, DG della Lazio, all’Università LUISS di Roma: “Se si ha in possesso un club che ambisce ad andare nel calcio che conta, alla lunga diventa un problema con la multiproprietà. L’esempio è quello di De Laurentiis: se il Bari verrà promosso, poi sarà costretto a cedere il club tra sette mesi”. Un problema non da poco per il patron del Napoli, che a lungo ha lottato per prolungare il termine ultimo per la scadenza delle multiproprietà in Italia.