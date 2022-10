Calciomercato Napoli, addio pesantissimo in arrivo? La notizia gela Spalletti

Il calciomercato torna al centro dell’attualità del Napoli: un club della Premier minaccioso per uno dei ‘segreti’ della squadra di Spalletti

Con il Bologna, il Napoli punta alla sesta vittoria consecutiva in Serie A. Un successo che garantirebbe agli azzurri di guardare tutti dall’alto verso il basso. La formazione di Luciano Spalletti in questo momento gioca in modo ‘vistoso’. Dagli addetti ai lavori è considerata una delle squadre che in questo momento gioca meglio. Complice pure la presenza di alcuni elementi determinanti.

Uno di questi è sicuramente Lobotka. Il calciatore slovacco è fondamentale nell’economia del Napoli per la sua capacità di dare equilibrio alla formazione partenopea. Gli apprezzamenti nei suoi confronti sono sempre maggiori e adesso sembra anche essere vicina un’offerta al presidente De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, il Chelsea vuole Lobotka: attese novità, De Laurentiis rimane tranquillo

Il calciomercato torna a bussare con prepotenza alla porta del Napoli. Secondo gli ultimi rumors, una big inglese ha messo nel mirino Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, sarebbe entrato nel mirino del Chelsea. I ‘blues’ puntano su di lui per il loro centrocampo.

Il club londinese torna a puntare lo sguardo sulla mediana del Napoli, come fatto in passato quando ha strappato Jorginho alla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il presidente napoletano rimane comunque fiducioso su Lobotka. Il centrocampista, che si sta ritagliando grossa considerazione in virtù delle sue gare, sta discutendo il rinnovo con la formazione partenopea. Accordo che potrebbe essere siglato presto e che renderebbe la situazione ancora più nebulosa. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità. Al momento, il suo legame con il Napoli scade a giugno 2025.