Napoli, tifosi presi in contropiede dopo il Bologna: l’ufficialità spiazza

Dopo la vittoria contro il Bologna arriva per i tifosi del Napoli una notizia inaspettata. De Laurentiis spiazza con l’ufficialità.

Sul campo il Napoli centra un importantissimo successo contro il Bologna. Le reti di Juan Jesus, Lozano e Osimhen consentono agli azzurri di avere la meglio sui felsinei e di riagguantare il primo posto in classifica. Dopo il successo di ieri dell’Atalanta, i partenopei rispondono ed effettuano il controsorpasso.

Mentre la squadra stupisce in campo, per adesso siamo ad una striscia aperta di 10 vittorie consecutive, dal punto di vista del mercato De Laurentiis e Giuntoli continuano il loro lavoro. Non solo riguardo la prima squadra. Il ds del Napoli infatti guarda con attenzione anche alla Primavera e a giovani colpi di prospettiva.

Dopo l’arrivo dell’ex Barcellona Jorge Alastuey la Primavera azzurra accoglie un altro colpo di caratura europea. Stavolta ad aggregarsi alla squadra di Nicolò Frustalupi è Noah Mutanda, centrocampista tedesco classe 2005 con un passato allo Schalke 04. Anche in questo caso si tratta di un arrivo a parametro zero.

Napoli Primavera, arriva il centrocampista Noah Mutanda

Dopo Alastuey Cristiano Giuntoli mette a segno un altro colpo in prospettiva per il Napoli. E’ infatti arrivato oggi il transfer per Noah Mutanda. Il centrocampista è stato preso dal mercato svincolati, dopo che il suo rapporto con lo Schalke 04 si era concluso con una separazione tra le parti.

Con la maglia dell’Under 17 del club di Gelsenkirchen Mutanda ha vinto lo scorso anno il campionato di categoria contribuendo al successo dei suoi con 17 presenze in campo. Al momento il calciatore verrà aggregato con la Primavera azzurra e sarà a disposizione del tecnico degli azzurrini Nicolò Frustalupi già dai prossimi impegni, partendo da quelli di Youth League.