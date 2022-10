Reti e spettacolo al Maradona: il Napoli batte il Bologna 3 a 2

Tante emozioni allo stadio Maradona nel match di serie A tra Napoli e Bologna. Diverse reti e azzurri nuovamente in vetta.

In uno dei posticipi pomeridiani della decima giornata di Serie A il Napoli di Spalletti vince un bel match contro il Bologna e torna in vetta al campionato, scavalcando nuovamente l’Atalanta. Ancora tra i migliori Kvaratskhelia, autore di un grande match. Torna al gol Osimhen e ci sono tanti motivi per sorridere.

Tante emozioni nella sfida del Maradona tra Napoli e Bologna con gli azzurri che mostrano ancora una volta di soffrire il contropiede di Thiago Motta. Gli azzurri partono forte con un ispirato Kvaratskhelia che serve diverse palle gol, Mario Rui colpisce la traversa e poco dopo Politano si divora una clamorosa palla gol.

A sorpresa sono gli ospiti a passare in vantaggio con il giovane Zirkzee, a segno grazie ad una disattenzione difensiva. La formazione di Spalletti non si scompone e trova subito il pari con Juan Jesus, a segno su un calcio d’angolo. Il primo tempo si conclude in parità.

Napoli-Bologna, tante emozioni nella ripresa

Il secondo tempo non cambia registro: Napoli all’attacco ed il Bologna che cerca di chiudersi per poi ripartire. Gli azzurri passano in vantaggio dopo quattro minuti con il neo entrato Lozano che chiude una bella azione di Kvaratskhelia e Zielinski. I felsinei trovano però subito il pari a causa di una grave disattenzione di Meret, impreparato sul tiro di Barrow.

Gli azzurri tornano alla carica ed il Napoli torna in vantaggio con Osimhen lesto a sfruttare a dovere un grande assist di Kvaratskhelia. Gli azzurri acquistano fiducia e riescono a mantenere il risultato fino alla fine ed anzi sfiorando il quarto gol con Zielinski. Una vittoria sofferta ma che regala nuovamente il primato agli azzurri.