Napoli-Bologna, errore clamoroso: “Come Handanovic”

Il Napoli sfida il Bologna per prendersi la testa della classifica: una gara tesa, che si accende anche a causa di alcuni errori clamorosi.

Reduce dalla sbornia Champions, con il 4-2 all’Ajax che ha consolidato il 1° posto nel gruppo A, il Napoli si è rituffato nel campionato. Obiettivo, anche in questo caso, la testa della classifica. Ostacolo il Bologna, che sulla carta sembrava tutt’altro che ostico ma che sul campo si sta rivelando un osso duro.

Archiviata la polemica social relativa a Elmas con le parole del direttore sportivo Giuntoli, gli azzurri sono scesi in campo convinti di poter facilmente avere la meglio della squadra di Thiago Motta, per giunta priva del bomber Arnautovic. Il suo sostituto, il giovane Zirkzee, ha però sorpreso tutti portando in vantaggio gli emiliani.

Una botta a cui il Napoli ha reagito con carattere, prima trovando il pari con Juan Jesus e poi passando a condurre la gara grazie a un gol di Lozano, lesto a ribadire in rete una respinta di Skorupski su tiro di Kvaratskhelia. Partita chiusa? Tutt’altro. Anzi.

Napoli-Bologna, papera di Meret e social scatenati: “Come Handanovic”

Appena due minuti dopo il gol di Lozano è infatti arrivato il pari del Bologna. Autore della rete Musa Barrow, che però è stato senz’altro aiutato da un clamoroso errore di Alex Meret. Il numero uno del Napoli infatti si è fatto ingannare da un rimbalzo del pallone sul tiro dalla distanza dell’attaccante rossoblù, tutt’altro che irresistibile.

Il punteggio è tornato così in parità, e ovviamente i social si sono scatenati. Numerosi tifosi hanno segnalato la “papera” di Meret, confermato in estate come numero uno titolare dopo i ripetuti assalti falliti a Ospina. Uno ha paragonato il suo errore a quelli commessi da Samir Handanovic dell’Inter, altro estremo difensore recentemente spesso oggetto di critiche da parte dei tifosi.

Di certo questo errore riaprirà, indipendentemente dal risultato finale della gara, le polemiche sul giovane portiere campano. Con la speranza però che queste non influenzino la sua crescita e il suo rendimento futuro.