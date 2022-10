Napoli, caos e polemiche: Giuntoli vuota il sacco in diretta tv

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto su una polemica a ridosso della sfida di campionato con il Bologna.

Protagonista di uno straordinario avvio di stagione, condito da 4 vittorie in 4 partite di Champions League e da una serie di eccellenti risultati in campionato, il Napoli si sta giocando il 1° posto in Serie A contro il Bologna. Una gara che però è stata preceduta nella giornata di ieri da una clamorosa polemica.

Protagonista Eljif Elmas, talento macedone che quest’anno fatica a trovare spazio nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Le presenze fino a oggi per lui sono state 12, ma soltanto 2 lo hanno visto scendere in campo dal primo minuto. Si è parlato a lungo di un possibile malcontento del 22enne, che poi proprio ieri ha postato su Instagram una foto che ha scatenato infinite polemiche.

Sotto un’inquadratura di lui stesso vicino alla panchina Elmas ha aggiunto una caption “Il mio primo amore (la panchina)” che ha fatto arrabbiare diversi tifosi partenopei. Qualcosa che può capitare, mentre più raramente succede quello che è seguito: il giocatore ha risposto a diversi messaggi privati, decisamente aggressivi, con altrettanta aggressività.

Napoli, Giuntoli chiude la polemica Elmas: “Una battuta”

Se Luciano Spalletti non ha fatto commenti sulla situazione, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli non ha potuto esimersi a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con il Bologna.

“Elmas viene da una stagione strepitosa, da 7 gol e 5 assist. Score che ha realizzato partendo quasi sempre dalla panchina. È molto giovane, ha enorme talento – ha dichiarato ai microfoni di DAZN – e se in questo momento non riesce a dare il suo contributo come vorrebbe ha voluto fare una battuta. Niente di più, solo una battuta, se poi qualcun altro l’ha presa male non è un problema nostro”.

Polemica chiusa sul nascere dunque. E focus di nuovo sul Bologna, in una gara non scontata che può valere il 1° posto in classifica.