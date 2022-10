Napoli, che frecciata di Elmas: arriva puntuale la ‘risposta’ di Spalletti

Elmas pizzica Spalletti attraverso il proprio profilo Instagram. E puntuale arriva la risposta del tecnico del Napoli, come svelato dal ‘Corriere dello Sport’

Con un Zielinski così ed un Kvaratskhelia del genere, è difficile (molto difficile) trovare spazio sulla catena sinistra del Napoli. Chiedete pure informazioni ad Elijf Elmas, jolly macedone, che quest’anno è riuscito a ritagliarsi qualche comparsata e nulla più con la maglia della formazione partenopea.

Gol e titolarità a parte con il Lecce, l’ex Fenerbahce è scivolato indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Un qualcosa che non è passata inosservata allo stesso centrocampista, che ieri attraverso il proprio account Instagram ha piazzato una netta frecciata al proprio allenatore. Elmas ha postato tra le ‘stories’ una foto di sé stesso diretto verso la panchina, accompagnata da un’ironica didascalia che ne sottolineava ormai l’amore sbocciato tra lui e i posti a sedere a bordocampo.

Napoli, polemica Elmas: arriva la risposta di Luciano Spalletti

Un gesto che sarà arrivato forte e chiaro a Luciano Spalletti, sempre attento a quello che accade all’interno del suo Napoli. Come rivelato dall’edizione del ‘Corriere dello Sport’, il tecnico azzurro ha già risposto alla polemica lanciata sui social da Elmas. Come? Decidendo di far scivolare tutto e non raccogliere la frecciata del macedone. Un qualcosa che ha spiazzato i tifosi azzurri, che comunque si aspettano ulteriori risvolti sulla vicenda.

Di certo, le partite sono tante e le occasioni non mancheranno. Anche se il malumore di chi impiegato meno sembra aver iniziato a serpeggiare nello spogliatoio del Napoli – racconta sempre il ‘Corriere dello Sport’ – e Spalletti non può ignorarlo ad oltranza. Che contro il Bologna si vedrà già qualche rotazione importante?