Napoli-Bologna, sorpresa al Maradona: il gesto spiazza i tifosi

Napoli-Bologna, gesto a sorpresa allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Ecco cosa è accaduto pochi minuti prima del fischio d’inizio.

Napoli-Bologna è iniziata da pochissimi minuti. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta gli azzurri di mister Luciano Spalletti sono pronti a battagliare con gli emiliani di Thiago Motta. Il match rappresenta una grossa opportunità per entrambe le formazioni. Gli azzurri puntano alla vittoria per conquistare la testa della classifica; gli emiliani, invece, cercano punti importanti in ottica elenco generale.

Gli azzurri volano sulle ali dell’entusiasmo e, nonostante le assenze di Amir Rrahmani e di Zambo Anguissa, fermi ai box dopo i problemi fisici rimediati negli ultimi impegni stagionali, possono contare sulla spinta del proprio pubblico, giunto in massa anche stavolta a Fuorigrotta.

Napoli-Bologna, Rrahmani a bordo campo

Il gruppo azzurro è coeso come mai, probabilmente. A dimostrarlo sono le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere di ‘DAZN’ che, a pochi minuti dal fischio di inizio, hanno ‘beccat0’, l’infortunato Amir Rrahmani a bordo campo. Il difensore azzurro, nonostante i problemi fisici, è voluto restare accanto ai compagni di squadra nel delicato match contro il Bol0gna.

In felpa e cappellino, Rrahmani è arrivato al Maradona per seguire dal vivo le gesta dei compagni. Nel riscaldamento pre match, il difensore è sceso a bordo campo per chiacchierare, salutare ed applaudire la squadra partenopea. Un gesto sintomo della grande sintonia tra i calciatori del gruppo partenopeo.