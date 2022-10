Inter-Salernitana, Inzaghi senza pace: i tifosi esplodono sui social

L’Inter in vantaggio all’intervallo contro la Salernitana, ma i tifosi esplodono sui social e polemizzano: Inzaghi ancora nel mirino?

Il 3-3 di Barcellona è stato un risultato positivo, un segnale netto di ripresa e di rinascita. L’Inter ha ripreso a muovere passi importanti sia in Europa che in campionato, dove in questa domenica sta affrontando la Salernitana di Davide Nicola.

Un match che i nerazzurri di Simone Inzaghi conducono all’intervallo per 1-0. Decide finora la rete di Lautaro Martinez, vicino per ben due volte al raddoppio, salvo un paio di ottimi interventi da parte del campano Sepe. Ottimi interventi che sta mettendo in mostra anche Onana, oggi titolare tra i pali dell’Inter al posto di capitan Handanovic. Una scelta che è andata in continuità con le scelte fatte in Europa dall’ex tecnico della Lazio e che ha acceso la polemica (positiva) dei tifosi meneghini.

Inter-Salernitana, Onana e la polemica dei tifosi nerazzurri: il motivo

Il motivo è semplice: sui social sono tantissimi i supporters nerazzurri che esultano per la ritrovata titolarità di Onana. Secondo questi, il portiere camerunense assicurerebbe maggiori garanzie e maggiore sicurezza rispetto all’omologo Handanovic. “Lo vogliamo titolare!”, è l’urlo della piazza (virtuale) e che mette dinanzi ad Inzaghi gli umori del tifo sulla questione portiere.

Un qualcosa che è arrivato forte e chiaro al tecnico dell’Inter, ben consapevole che Onana sarà destinato ad essere il futuro prossimo della propria squadra. Tutto ciò sicuramente per una questione anagrafica, ma di questo passo rischia di essere anche il presente immediato dei nerazzurri. Handanovic è avvisato.