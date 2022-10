“Mi viene da piangere…”: Juventus-Allegri, rivelazione improvvisa

Questa volta la critica verso la Juventus di Allegri scivola verso discorsi più ampi: i bianconeri non riescono ancora a soddisfare

La vittoria contro il Torino ha riportato un pizzico di serenità all’interno dell’ambiente bianconero, colpito al punto tale che, prima del derby contro la squadra di Ivan Juric e subito dopo la sconfitta di Champions League contro il Maccabi Haifa, Allegri ha ritenuto necessario portare la squadra in ritiro.

Il successo di ieri pomeriggio ha permesso alla Juventus di risalire in settima posizione ma il risultato dell’Inter, impegnata contro, potrebbe far scivolare i bianconeri nuovamente in ottava posizione. Il Torino rimane fermo ad undici punti in undicesima posizione, in attesa delle gare di oggi. Il match delle due squadre non ha soddisfatto sul piano del gioco.

Juventus, vittoria nel derby con il Torino ma poco entusiasmo: “Tecnicamente, il più povero della storia. Mi viene da piangere”

La Juventus ha trovato il successo nel derby con un gol di Dusan Vlahovic a ridosso del finale di gara. L’attaccante serbo è tornato al gol regalando tre punti molto preziosi per la formazione di Max Allegri.

Nonostante ciò, i bianconeri non hanno impressionato sul piano del gioco. Ancora una volta sotto accusa è terminata la qualità dell’impianto juventino. Il giornalista Fabio Ravezzani ha utilizzato un metro di giudizio forte per indicare lo spettacolo offerto dalle due squadre nel confronto.

“La Juve vince con merito uno dei derby tecnicamente più poveri della storia torinese. Se penso che con le stesse maglie ho visto Platini, Junior, Pulici, Pirlo, Baggio e Dossena mi viene da piangere”, ha scritto il giornalista su Twitter. La critica alla squadra di Allegri questa volta si sposta principalmente sulla qualità delle singole individualità e che colpisce da vicino pure il Torino di Ivan Juric.