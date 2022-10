Spalletti gli salta addosso a fine partita: Napoli, il video fa il giro del web

Nel finale del match tra Napoli e Bologna, vinto dagli azzurri per 3-2, arriva il gesto eloquente da parte di Luciano Spalletti.

Un Napoli inarrestabile questa sera contro il Bologna. Gli azzurri superano per 3-2 i felsinei e centrano la decima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League. Tre punti fondamentali che riportano il Napoli in testa alla classifica dopo il successo di ieri dell’Atalanta.

Una partita che si era messa male per gli azzurri con la rete di Zirkzee che aveva colto di sorpresa il Napoli. Azzurri che però, tra fine primo tempo e inizio del secondo tempo, erano anche riusciti a ribaltarla con Juan Jesus e Lozano. Prima dell’errore di Meret e del 2-2 Bologna.

Alla fine però ci ha pensato Victor Osimhen a segnare il gol del definitivo 3-2 su assist del solito Kvaratskhelia. Così il Napoli porta a casa tre punti fondamentali, che certamente riempiono di gioia il tecnico Luciano Spalletti come dimostrato dal gesto del tecnico al triplice fischio dell’arbitro.

Napoli, il gesto di Spalletti nel finale virale sui social

Un gesto che subito è diventato virale sui social, con tantissimi tifosi del Napoli che hanno condiviso il video di quanto accaduto. Il tecnico azzurro al triple fischio da parte dell’arbitro è corso verso il centro del campo dove alcuni sui calciatori erano in cerchio a festeggiare.

Il tecnico toscano non si è contenuto saltando letteralmente addosso ai suoi calciatori. Un momento di grande unità tra tecnico e calciatori, a dimostrazione da un lato dell’importanza di questi tre punti conquistati in un match che si era messo in maniera difficile, ma dall’altro lato anche segno di una grande unità all’interno dello spogliatoio azzurro.