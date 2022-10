Kvaratskhelia, la notizia dopo il Bologna spiazza: “Non sapete che…”

Il Napoli vince contro il Bologna e torna in testa alla classifica. Nel post partita però arriva una rivelazione su Kvaratskhelia.

Il Napoli metta a segno la decima vittoria consecutiva. Dopo il pari contro il Lecce, nelle prime battute del campionato, gli azzurri hanno solo vinto. Questa sera, con il 3-2 contro il Bologna, i partenopei sono anche tornati in testa alla classifica, superando l’Atalanta che ieri aveva momentaneamente ‘usurpato’ il primato.

Merito della rete di Osimhen, il quale ha siglato la rete del 3-2. Dopo che gli azzurri tra fine primo tempo e inizio secondo tempo, avevano con Juan Jesus e Lozano recuperato l”iniziale svantaggio, il Bologna era comunque riuscito a riprenderla anche per colpa dell’errore di Meret.

A servire all’attaccante nigeriano, al suo quarto centro stagionale, il solito Kvaratskhelia autore di un’altra prestazione maiuscola. Stavolta per il georgiano niente gol, ma comunque un assist pesantissimo per Osimhen. Con i tifosi che, visto il ritorno del centravanti già pregustano una bellissima intesa tra i due.

Napoli, Osimhen su Kvaratskhelia: “Non avete ancora visto niente!”

A tessere le lodi del georgiano ci pensa proprio il numero 9 azzurro. Ai microfoni di DAZN nell’immediato dopopartita ha espresso parole al miele per il compagno, lasciando oltretutto intendere che il Kvaratskhelia visto fino ad ora non è nemmeno al suo massimo potenziale.

“Sono molto contento per lui, per tutto quello che sta vivendo.” ha dichiarato l’attaccante nigeriano. “Sono felice della sua esplosione, ma credetemi: non avete ancora visto niente! In allenamento è molto meglio di così.”