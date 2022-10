Futuro Spalletti, colpo di scena: l’annuncio spiazza i tifosi del Napoli

Luciano Spalletti a poche ore dalla gara interna del Maradona contro il Bologna ha gelato l’aria di Napoli con le sue dichiarazioni

Il Napoli scende in campo alle 18 per replicare all’Atalanta. I nerazzurri ieri sera hanno piegato per 2-1 il Sassuolo con le reti di Pasalic e Lookman. Queste due marcature hanno capovolto l’iniziale vantaggio degli emiliani con Kyriakopoulos. Per tornare in testa da sola, la squadra di Luciano Spalletti deve battere il Bologna.

I felsinei non stanno vivendo un inizio di stagione brillante. Tante difficoltà in questo avvio e un cambio di guardia in panchina, con Thiago Motta che ha rilevato Sinisa Mihajlovic, che per il momento non ha prodotto grossi risultati. Nelle ultime cinque sono arrivati due pareggi e una vittoria. La vigilia della sfida tra le due squadre però è stata movimentata soprattutto da una dichiarazione di Luciano Spalletti.

Napoli, Spalletti frena: Futuro? Si valuta un anno per volta perché è corretto così”

Il tecnico del Napoli durante la conferenza stampa della vigilia ha gelato i presenti in sala stampa ma anche i tifosi a casa. Nell’appuntamento con i giornalisti prima del match con il Bologna, Spalletti ha frenato ogni discorso intorno al suo futuro.

L’allenatore toscano ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Una deadline che provoca un po’ di ansie nell’ambiente, considerato l’ottimo rendimento raggiunto dalla squadra con Spalletti.

Il tecnico però per il momento non ci pensa. O almeno pone in fondo alla sua lista il rinnovo di contratto. In conferenza ha spiegato anche il motivo: “In merito alla voglia di costruire il Napoli dei prossimi anni, la risposta è sempre la stessa. Si valuta per gradi, un anno per volta perché è corretto così”.