Atalanta, Gasperini fa un passo indietro: arriva l’annuncio in diretta

Gian Piero Gasperini ha deciso di essere chiaro e fare un passo indietro. L’allenatore dell’Atalanta ha fatto un annuncio in diretta.

L’Atalanta resta senza dubbio una delle squadre più in forma in questo inizio di stagione. La squadra di Gasperini ad oggi occupa il secondo posto in classifica, appena due punti dietro al Napoli capolista. Un cammino importante per la Dea, che dopo lo stop della scorsa settimana contro l’Udinese ha ritrovato la vittoria nel corso del weekend appena concluso contro il Sassuolo.

E cosi in molti guardano all’Atalanta con grande ammirazione, come spesso accaduto negli ultimi anni. Gasperini, al netto di qualche frecciata nella fase pre stagionale, pare aver nuovamente trovato la quadra e costruito un gruppo che fa gioco e diverte i tifosi.

Proprio questo sguardo attento sull’Atalanta porta alcuni a porsi delle domande: dove può arrivare questa squadra? C’è chi pensa che la compagine nerazzurra possa davvero portare a casa un risultato importante, ma ci a pensato proprio l’allenatore a stemperare gli animi.

Atalanta, sei da Scudetto? C’è l’annuncio di Gasperini

Si, per qualcuno l’Atalanta sarebbe anche in grado di gareggiare in maniera importante per portare a casa lo Scudetto. Eppure, proprio di questo argomento è Gasperini che non ne vuole sapere. L’allenatore, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Rai 1’, ha spiegato concretamente quelli che sono gli obiettivi della sua squadra.

“Noi non possiamo dire, con le nostre risorse, che lottiamo per lo scudetto“, ha spiegato Gasperini in diretta. Un’ammissione importante, che di fatto porta tutto l’ambiente bergamasco nuovamente con i piedi per terra. “Questa è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. Punteremo alla Coppa Italia“, ha ancora proseguito l’allenatore, di fatto puntando il dito sul reale obiettivo in termini di trofei. Chiaro che, poi, il piazzamento Champions resti un qualcosa che quest’anno sembra assolutamente alla portata.