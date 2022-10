Napoli, dopo l’accordo presto ci sarà l’annuncio: De Laurentiis blinda il big

Il Napoli si gode il momento ricco di vittorie e di giusta fiducia, ma continua anche a lavorare sul mercato: si attende solamente l’annuncio.

Il Napoli vive appieno il momento di gioia regalato dall’ottimo inizio e dall’ottimo proseguimento di questa nuova stagione in corso. Tra Champions League e Serie A sono arrivati pesanti successi e la squadra di Spalletti non intende rallentare. In ottica mercato, poi, è sempre più vicina un’ottima notizia.

A stringere un nuovo accordo con il Napoli, a lungo termine, sarà Stanislav Lobotka. Il giocatore è diventato fondamentale nella squadra di Luciano Spalletti e per questo motivo il club azzurro non vuole assolutamente perderlo.

Del suo futuro e di quello che è il suo rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2025) ha allora parlato, a ‘Tg Sport’, il giornalista Ciro Venerato. Il suo annuncio fa contenti tutti i tifosi partenopei. Oltre a rivelare tempi e cifre concordati.

Napoli, manca pochissimo per l’annuncio del rinnovo di Lobotka: tempi e cifre previsti nel nuovo accordo

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, apparente alla redazione di ‘Rai Sport’, ha parlato così a ‘Tg Sport’ del rinnovo del centrocampista: “Entro massimo un mese, Stanislav Lobokta firmerà il rinnovo con il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Voci autorevoli, infatti, confermano l’auspicata e attesa fumata bianca”.

“Agente e dirigenti azzurri – ha spiegato – si sono stretti metaforicamente la mano nell’ultimo fine settimana. Questa invece sarà dedicata alle prime bozze da inviare ai rispettivi studi legali”. Sulle cifre e i tempi ha aggiunto: “Lobotka guadagnerà 2.5 netti più bonus (300mila facili da conseguire) fino al 2027. Con opzione fino al 2028. Le pec sono partite. Atteso solo l’annuncio”.