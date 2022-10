Calciomercato Napoli, svolta improvvisa: Giuntoli fa godere i tifosi

L’ultima mossa del direttore sportivo Giuntoli regala una nuova gioia ai tifosi del Napoli dopo la vittoria con il Bologna

Intorno a Stanislav Lobotka nell’ultimo periodo si sono intensificati gli interessi. Il centrocampista slovacco si è guadagnato l’apprezzamento di molti addetti ai lavori. Il giocatore è considerato da tutti un elemento di straordinaria importanza per la formazione di Luciano Spalletti.

Il calciatore è così entrato pure nei radar di mercato di altri club, disposti a sferrare l’attacco nei confronti del centrocampista. Malgrado ciò però, secondo gli ultimi ‘spifferi’ vicini all’ambiente della società di Aurelio De Laurentiis, ogni tentativo di dare l’assalto a Lobotka appare destinato ad abortire. Almeno per il momento e per un motivo ben preciso.

Napoli, Lobotka vicino al rinnovo: il centrocampista è un elemento chiave dell’undici di Spalletti

Secondo quanto riferito da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Stanislav Lobotka è vicino a mettere la firma sul nuovo contratto. Il centrocampista slovacco, in questo momento legato alla società partenopea fino al 30 giugno 2025, ha trovato l’accordo per il rinnovo. Il club di De Laurentiis e l’entourage del calciatore, come riferito dalla radio ufficiale della società, stanno limando gli ultimi dettagli per ufficializzare il prolungamento del matrimonio.

Il Napoli ha scelto di blindare uno dei suoi elementi più importanti di questo inizio di stagione. Il calciatore era terminato nella rete di alcune big europee ma in attesa della riapertura del calciomercato, il rinnovo con gli azzurri sembra poter allontanare i riflettori da lui. Da un paio di settimane, il Napoli ha inoltre rinnovato il contratto di Alex Meret. Il portiere si è legato ai partenopei fino al 2024.