Colpo di scena Lukaku, oggi può cambiare tutto: tifosi sulle spine

Inter, oggi può arrivare la notizia più attesa da mister Inzaghi e dai tifosi. Romelu Lukaku scalda i motori: spunta l’idea del club nerazzurro.

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria contro la Salernitana di Davide Nicola, ha conquistato tre punti utili in ottica classifica generale grazie alle reti di Lautaro Martinez e Barella. I due gol contro la formazione campana hanno permesso ai nerazzurri di salire al settimo posto in classifica generale a quota 18 punti.

Un bottino, fino ad ora, che lascia i tifosi con un pizzico di amaro in bocca. Il settimo posto, infatti, è un risultato, seppur probabilmente momentaneo, decisamente inaspettato ad inizio stagione. Dopo aver lottato fino alla fine lo scorso anno con il Milan di Stefano Pioli, il club lombardo è oggi in affanno ed in ritardo. Inzaghi, però, deve fare i conti anche con qualche infortunio di troppo.

Inter, le ultime sul rientro di Lukaku

Su tutti quello di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter manca da inizio campionato a causa di diversi problemi fisici che non gli hanno permesso, fino ad ora, di essere incisivo e di scendere in campo con i compagni di squadra. La grande attesa è per il suo ritorno in campo che, come riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe arrivare prima del previsto.

Nel mirino c’è il prossimo impegno di Champions League contro il Viktoria Plzen, ma la tabella di marcia potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Non a caso Lukaku si sottoporrà oggi ad ulteriori esami clinici per monitorare le sue condizioni fisiche e capire di quanto tempo ci sarà ancora bisogna. Se tutto sarà ok dal punto di vista medico, il belga potrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra ad Appiano Gentile. L’idea, qualora non sorgessero ulteriori complicazioni nel suo quadro clinico, è quella di convocarlo per la sfida di sabato sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.