Milan, rivelazione improvvisa su Ibrahimovic: annuncio dell’agente

Continua a tenere banco il futuro di Ibrahimovic, ancora fermo ai box in queste settimane: il suo agente ha voluto fare il punto.

I tre punti sono stati messi in cascina. Eppure, nonostante la vittoria ai danni del Verona, Stefano Pioli non può essere del tutto soddisfatto della prestazione del Milan e, in special modo, degli attaccanti mandati in campo. Ad eccezione di Rafael Leao (a tratti imprendibile), gli altri elementi si sono resi protagonisti di una prova incolore: Olivier Giroud, ad esempio, è stato sostituito dopo 45 minuti mentre Divock Origi continua a sembrare un corpo estraneo. Difficoltà che stanno spingendo i tifosi ad invocare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

La sua situazione, però, è complessa. La sua ultima presenza in campo risale al 22 maggio scorso: 18 minuti contro il Sassuolo. In seguito, si è sottoposto ad un’operazione chirurgica di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un intervento che lo ha costretto, in questi mesi, a restare ai box e a guardare da lontano i propri compagni.

Difficile dire, al momento, quando la punta potrà tornare ad allenarsi in maniera regolare e calcare i campi di gioco. Inizialmente si era parlato di inizio gennaio tuttavia il cronoprogramma ha subito dei ritardi e non è da escludere che Ibrahimovic ritorni a disposizione di Pioli più avanti. Tutto dipenderà dall’esito dei test a cui si sottoporrà più avanti. Intanto, a parlare della sua situazione ci ha pensato l’agente Rafaela Pimenta, nel corso di un’intervista concessa a ‘Tuttosport’.

Milan, arrivano aggiornamenti sul futuro di Ibrahimovic

Il procuratore, in particolare, si è espresso così sull’argomento: “Secondo me non lo sa ancora nemmeno lui cosa farà, perché è ancora un grande giocatore e pensa ancora da calciatore. Uno come lui può fare di tutto”. Resta quindi da vedere quale sarà la decisione del giocatore (41 anni compiuti da poco), il cui contratto con il Milan terminerà a giugno.

Il Milan, dal canto suo, auspica di ricevere buone notizie nell’arco delle prossime settimane. Ibrahimovic, infatti, rappresenta il totem nonché il principale simbolo del club. Averlo, anche soltanto all’interno dello spogliatoio ed in panchina, significherebbe tantissimo sia per Pioli che per i suoi compagni di squadra. Il futuro di Ibra è in bilico, tutto può ancora succedere.