Ibrahimovic firma e ADL gongola: il colpo di scena spiazza i tifosi del Napoli

Zlatan Ibrahimovic e Aurelio De Laurentiis finalmente firmano un accordo. I tifosi del Napoli ne sono sorpresi: ecco di cosa si tratta.

Nel giorno del suo 41esimo compleanno l’inimitabile Ibrahimovic si è regalato una Ferrari, di cui è molto appassionato. Un regalo non soltanto costoso, bensì doppio. Avendo l’imbarazzo della scelta ha optato per una bianca Daytona SP3, di cui esistono soltanto 599 esemplari e dal valore di 2 milioni di euro. L’altra è una rossa 812 Competizione A, dalla modica cifra, si fa per dire, di 578mila euro.

Tuttavia, la felicità è ancora a metà perché il campione svedese continua a lavorare duro per tornare in campo senza ancora poterlo fare. Dopo l’infortunio e conseguente operazione al ginocchio, prosegue la riabilitazione. Si stima che Ibra possa tornare a essere a disposizione di mister Pioli nel 2023.

Nel frattempo, con la carriera che si avvicina gioco o forza al tramonto, Ibrahimovic approfitta della sua condizione per cominciare a guardarsi intorno alla ricerca di un futuro… impiego.

Napoli, Ibrahimovic firma un contratto con De Laurentiis: ecco di cosa si tratta

Mentre il Napoli si prepara alla gara di Champions League contro l’Ajax, uno gliel’ha offerto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron stima molto il campione svedese e ha cercato anche di portarlo al Napoli, prima del ritorno di Ibrahimovic al Milan. Il giocatore ha firmato un contratto con il patron azzurro, ma non ha a che vedere col calcio. L’attaccante rossonero fa parte del cast di “Vita da Carlo 2”.

Praticamente Ibra diventerà uno degli attori della seconda stagione della serie tv incentrata su Carlo Verdone, la quale sarà distribuita dalla piattaforma Paramount+, per il prossimo anno. I produttori saranno proprio Luigi e Aurelio De Laurentiis, i quali risultano essere tra i primi a scommettere sulla versione da attore del calciatore, che sarà accompagnato da grandi nomi del panorama italiano quali Christian De Sica, Gabriele Muccino, Claudia Gerini.