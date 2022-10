Verona-Milan, rossoneri nel caos: putiferio a fine primo tempo

Il Milan sta giocando in questi minuti contro il Verona, ma in questi minuti in casa rossonera è scoppiato il caos.

Dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna di Thiago Motta, da pochi mininuti è terminato il primo temp0 del match tra il Verona ed il Milan con il risultato di 1-1. I rossoneri devono cercare di strappare i tre punti, considerando le vittorie di Juventus, Atalanta, Inter e, per l’appunto, della squadra guidata da Luciano Spalletti.

Tuttavia i minuti iniziali del match sono di targa gialloblù, che sono i primi a tirare in porta con Faraoni, ma è comunque il Milan a passare in vantaggio. I rossoneri, infatti, sfruttano al meglio l’errore di Hrustic in fase di possesso, segnando con l’autogol di Veloso sul tiro-cross di Leao.

Il Verona di Bocchetti, subentrato in settimana a Cioffi, è sotto shock, anche se il Milan non ne approfitta. Di fatto, all’11’ Giroud, a tu per tu con Montipò, manda il pallone a lato. Dopo il gran sospiro di sollievo, i padroni di casa pareggiano con l’autogol di Gabbia sulla conclusione di Gunter. Proprio dopo il gol subito, in casa rossonera è scoppiato il caos.

Verona-Milan, rossoneri nel caos dopo la deviazione di Gabbia sul tiro di Gunter

I tifosi del team meneghino, infatti, si sono scatenati su ‘Twitter’ per la rete regalata al Verona “Questa è la Fiorentina-Milan, la partita tassa da pagare per la presenza in contemporanea di Gabbia e Tatarusanu”.

Anche un altro sostenitore del Milan ha attaccato Gabbia su ‘Twitter’: “Tocca una palla ed il Milan torna sul pareggio”. C’è da sottolineare che sul tiro di Gunter, il difensore centrale di Stefano Pioli è stato un po’ sfortunato.