Emergenza Milan, tripla assenza per Pioli: tre top saltano il Verona

Il Milan, dopo la sconfitta contro il Chelsea, giocherà domenica contro il Verona, ma Pioli dovrà fare a meno di tre giocatori.

Dopo la netta vittoria in campionato di sabato scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan ha perso anche la gara di ritorno contro il Chelsea. Tuttavia c’è da dire che la gara contro i ‘Blues’ è stata fortemente compromessa dalla decisione dell’arbitro Siebert di assegnare un rigore agli inglesi per un fallo di Tomori, poi espulso, su Mount.

Nonostante la sconfitta contro il Chelsea, il Milan ha comunque delle buone possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri, infatti, sono terzi a due punti dal Salisburgo che, però, dovrà venire a San Siro per il match di ritorno. Dopo la serata Champions, il ‘Diavolo’ è atteso dalla sfida di campionato del Bentegodi contro il Verona.

Il match, almeno sulla carta, sembra essere alla portata, ma in casa veneta c’è stato un grosso cambiamento in questi giorni che ha dato una forte scossa a tutto l’ambiente. Nel Verona, infatti, c’è stato l’avvicendamento in panchina tra Cioffi e Bocchetti. Oltre alla probabile nuova linfa da parte dei gialloblù per il cambio di allenatore, Stefano Pioli dovrà fare fronte anche a tre assenze molto importanti.

Milan, contro il Pioli dovrà fare a meno ancora di Maignan, Kjaer e De Ketelaere

Secondo quanto riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, i vari Maignan, Kjaer e De Ketelaere non saranno a disposizione per la gara contro il Verona. I tre giocatori si stanno allenando ancora a parte e, molto probabilmente, torneranno per la sfida contro il Monza di Raffaele Palladino.

Il Milan, tuttavia, ha mostrato più di una volta, soprattutto l’anno scorso, di riuscire a rimediare alle tantissime assenze. I tifosi rossoneri, intanto, sperano che il Bentegodi porti di nuovo i tre punti, visto che la gara dell’anno scorso fu tra le più decisive per vincere lo Scudetto.