Napoli, ancora caos e polemiche attorno a Meret: “È clamoroso”

Napoli-Bologna, la prestazione di Alex Meret è da dimenticare. La bocciatura è totale, caos e polemiche dopo il match allo stadio Maradona.

Napoli-Bologna di ieri pomeriggio è finita 3-2. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, la formazione di mister Luciano Spalletti si è imposta sugli emiliani di Thiago Motta grazie alle reti di Juan Jesus, Hirving Lozano e Victor Osimhen. I tre azzurri hanno trascinato per mano i compagni di squadra ed hanno effettuato il contro sorpasso in classifica generale di Serie A 2022/2023 sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Un risultato che ha infiammato l’ambiente partenopeo, carico come mai da inizio stagione. L’unica nota stonata, oltre ai due gol subiti, è proprio la prestazione di Alex Meret. Il portiere friulano, fresco di rinnovo contrattuale, è stato autore di una prestazione sotto le aspettative che ha scatenato nuovamente caos e polemiche. Spesso beccato dai tifosi, Meret si è conquistato il posto da titolare a suon di ottime prestazioni messe in scena da inizio stagione.

Napoli-Bologna, Meret bocciato dai quotidiani

Il gol subito da Musa Barrow, però, ha riportato alla mente vecchi episodi ed errori che troppo spesso hanno macchiato le sue prestazioni. Per i quotidiani sportivi e non, Alex Meret è stato tra i peggiori in campo. Dunque, la bocciatura è netta e totale.

Per ‘La Gazzetta dello Sport’ il voto in pagella è 5; lo stesso vale per l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ che parla di due errori tecnici fatali, due vere e proprie papere. Anche ‘la Repubblica’ ed il ‘Corriere della Sera bocciano l’estremo difensore partenopeo. I giudizi più severi, però, arrivano da ‘Tuttosport’ e da ‘Il Mattino’ che, rispettivamente, assegnano un 4.5 ed un 4 in pagella al friulano: “In giornata ‘no’, insicuro in uscita al 90′”, scrive il quotidiano vicino a Juventus e Torino. Per ‘Il Mattino’, invece, la papera su Barrow “E’ clamorosa”.