“Giù le mani!”: Napoli, l’ex azzurro non ci sta e si scaglia contro i critici

Il Napoli vince contro il Bologna, ma non senza qualche critica rivolta a un azzurro in particolare: l’ex però non ci sta e si scaglia contro i critici.

Il Napoli vince contro il Bologna. È Victor Osimhen a regalare la vittoria grazie al gol segnato al 69′. Altri tre punti guadagnati in Serie A per la squadra di Luciano Spalletti. Ma, nonostante ciò, non sono mancate le critiche rivolte ad un giocatore particolare. A tal proposito ha perciò parlato un ex azzurro, con un attacco netto verso i critici.

Il Napoli ha quindi raggiunto quota 26 punti in campionato grazie alla vittoria conquistata ieri al Maradona contro il Bologna. Ma non sono mancate alcune critiche nei confronti di Alex Meret.

Il portiere azzurro ha subito due gol e, dopo diverse gare in cui non aveva ricevuto (specialmente via social) commenti duri, è tornato nel mirino di una fetta di tifosi partenopei. Quest’oggi allora, difendendolo, ha voluto parlare un ex del club. Ecco qual è stato il pensiero di Pino Taglialatela.

Napoli, parla Taglialatela: l’ex portiere difende Meret e accusa coloro che l’hanno colpito dopo la gara contro il Bologna

Pino Taglialatela, ex azzurro, ha perciò oggi parlato nel corso del programma ‘Febbre a 90’, su ‘Vikonos Web Radio/Tv’. Il suo discorso è stato netto: “Giù le mani da Meret. Nel calcio sbagliano tutti, dal portiere al centravanti. Ci sono situazioni che vanno messe sempre in preventivo, fortunatamente la partita è stata vinta, il Napoli ha reagito benissimo”.

“Ho fatto questo mestiere – ha aggiunto l’ex Napoli – e quando sbagliamo, noi portieri, veniamo sempre indicati come colpevoli, ma Meret è un fenomeno, mi dà veramente fastidio che sui social lo abbiano massacrato. Un errore tecnico può capitare, Alex è un essere umano“.

Taglialatela ha poi concluso mandando al portiere azzurro un messaggio di incoraggiamento: “Bisogna capire che più il portiere è tranquillo, maggiore è il suo rendimento: Alex è il nostro portiere e va sostenuto. Meret stia tranquillo, è un fenomeno e i tifosi gli stiano sempre accanto”.