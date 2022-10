“È tosta…”: Napoli, rivelazione a sorpresa. Succede dopo il Bologna

Il Napoli ha prolungato il momento magico contro il Bologna e intanto un senatore del gruppo ha avvisato tutti: “È tosta…”

Il Napoli ha sofferto con il Bologna ma ha vinto ancora e continua a comandare la classifica di Serie A. I partenopei prolungano il proprio momento magico. La formazione di Luciano Spalletti sta vivendo un avvio di stagione entusiasmante. Qualcosa di inimmaginabile poche mesi fa quando i mugugni intorno al gruppo partenopeo erano piuttosto alti.

La formazione azzurra, che si è rinforzata adeguatamente soprattutto durante l’ultimo tratto del calciomercato, sta rispondendo sul terreno di gioco. Con il Bologna ha mostrato di saper essere anche pragmatica e non soltanto bella. Di Lorenzo ha parlato a ‘Sky Sport’ del momento di grande consapevolezza dell’organico partenopeo.

Napoli, Di Lorenzo: “Stiamo facendo grandi cose ma il percorso è lungo. Marcare Kvaratskhelia è davvero tosta”

Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del ‘Galà del calcio italiano’. Di Lorenzo non ha riconosciuto segreti: “In estate abbiamo lavorato come lo scorso anno. Giocando ogni tre giorni non è possibile incrementare il lavoro ma Spalletti e il suo staff ci stanno consentendo di scendere in campo nelle migliori condizioni possibili. Stiamo facendo grandi cose ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi. Eppoi, sono un napoletano acquisito per cui meglio non dire niente. Siamo un po’ scaramantici”, ha proseguito con una battuta.

Il terzino ha poi proseguito: “Abbiamo vissuto un’estate un po’ turbolenta, contraddistinta da varie cessioni. Stiamo comunque facendo bene in campo ma non bisogna dimenticare che siamo appena all’inizio della stagione. Il percorso è ancora lungo. Siamo consapevoli di dover continuare in questo modo per ritagliarci soddisfazioni. Per farlo è necessario anche migliorarsi giorno per giorno. Ci fermeremo fino a gennaio, in un anno atipico. Speriamo di concludere bene e poi ripartire allo stesso modo”.

Infine, su Kvaratskhelia: “Marcarlo? Ritengo sia davvero tosta. A sorprendere è stato soprattutto l’impatto che è stato capace di avere fin da subito nel nostro campionato. Si tratta di un calciatore davvero forte, mi auguro continui così”.