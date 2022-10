Napoli, cosa fa Elmas? Il macedone lo ha fatto di nuovo sui social

Elmas ci ricasca, il macedone del Napoli firma un’altra gaffe sui social: l’episodio è ormai di dominio pubblico dopo l’ultima diretta

Il Napoli ha cominciato un’altra settimana da capolista. Le ore della vigilia con il Bologna sono state segnate da un pizzico di nervosismo per il post pubblicato sui social da Elmas. Il calciatore macedone ha postato una frase ambigua creando un po’ di subbuglio intorno agli azzurri.

La situazione sembrava essere poi rientrata dopo che sia la società di Aurelio De Laurentiis sia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono intervenuti per fare chiarezza sulla vicenda. Prima della gara contro la compagine felsinea, Cristiano Giuntoli aveva minimizzato dicendo che “Eljif è reduce da una straordinaria stagione con 7 reti e cinque assist partendo quasi sempre dalla panchina”. La nuova ‘uscita’ di Elmas tuttavia riapre spazio ai dubbi.

Napoli, Elmas risponde ad un tifoso e ripete la ‘frase’ incriminata: “La panchina è il mio primo amore”

“La panchina è il mio primo amore”, quella che sembrava una frase indirizzata a Luciano Spalletti e allo scarso spazio ricevuto dal primo minuto da Elmas torna a far discutere. Il centrocampista del Napoli è infatti tornata a ripeterla ad un tifoso.

Proprio quest’ultimo è tornato a parlarne intervenendo ai microfoni di “Il bello del calcio”, programma di Televomero. Il sostenitore della formazione partenopea ha offerto la sua versione dei fatti: “Dopo il messaggio pubblicato da Elmas, ho deciso di scrivergli. L’ho invitato a cancellare il post perché temevo potesse rovinare la serenità che regna nell’ambiente in questo momento. In tutta risposta lui non mi ha ascoltato, anzi mi ha scritto “La panchina è il mio primo amore’ e dopo avermi scritto queste parole mi ha anche bloccato dai social immediatamente non permettendomi di replicargli ancora”.