“È il migliore…”: Napoli, il verdetto improvviso fa sognare De Laurentiis

Il Napoli continua nel proprio momento magico e arriva anche il verdetto improvviso fa sognare i tifosi azzurri. Ecco il motivo

Dieci vittorie consecutive e un cammino in Serie A e in Champions League da capogiro. Il Napoli vive un vero e proprio momento magico, all’interno di una stagione che non smette di riservare sorprese. Soprattutto per i tifosi, che mai si sarebbero aspettati una tale partenza dopo i tanti addii illustri vissuti nel corso dell’ultimo mercato estivo.

In particolare, i tifosi del Napoli mai si sarebbero aspettati un tale impatto da parte di Kvaratskhelia. Senza se e senza ma, il georgiano è già tra i migliori calciatori del nostro campionato ed è già il leader tecnico degli azzurri. L’ex Rubin Kazan è una stella nascente e fa sognare la piazza partenopea e i tanti addetti ai lavori al seguito della formazione di Luciano Spalletti.

Napoli-Kvaratskhelia, il verdetto improvviso fa sognare i tifosi: “È il migliore…”

Basterà chiedere a Paolo Condò, prima firma del nostro giornalismo e opinionista di punta per ‘Sky Sport’. Nel corso del suo commento alla cerimonia del Pallone d’Oro 2022, lo stesso Condò si è lanciato in un verdetto ed in una previsione che ha fatto letteralmente sognare i tifosi del Napoli: “Non so chi nel futuro possa essere il prossimo Pallone d’Oro, ma abbiamo un po’ di pudore nel dire il nome di Kvaratskhelia. La sua storia è appena iniziata, ma di certo è lui il migliore della Champions League in questa prima parte di stagione”.

E ancora, Condò ribadisce sul talento georgiano: “Se continua così…”, lasciando immaginare ad un futuro ancora più roseo per l’esterno del Napoli. Intanto Spalletti invita tutti a tenere i piedi per terra, ma il cielo sembra l’unico limite per le qualità del giovane Kvaratskhelia.