“Ma che rigore avete dato?”: Sampdoria-Roma, caos in campo

Sampdoria-Roma inizia con polemiche a causa del calcio di rigore assegnato alla squadra di Mourinho e calciato dal capitano Lorenzo Pellegrini.

Ancora una volta il VAR chiarisce le situazioni di campo, pur non essendo mai esente da polemiche. È accaduto al 7′ di Sampdoria-Roma, quando il match viene interrotto per qualche secondo dall’arbitro Di Bello per andare a rivedere un’azione di gioco, verificatasi nell’area di rigore ad appannaggio di Audero, su invito dell’assistente al VAR, Aureliano.

In effetti, l’attaccante Abraham entra in area di rigore e cerca di servire un cross al centro per i compagni sotto porta. Nel conteso interviene l’avversario Ferrari, il cui braccio è largo e staccato dal corpo, quindi viene assegnata la massima penalità ai blucerchiati.

Come spiega poi ai microfoni di ‘DAZN’ l’ex direttore di gara, ovvero Luca Marelli, l’atteggiamento di Ferrari aumenta il volume corporeo ma l’azione di Abraham non è diretta al gol, quindi non c’è nessuna sanzione ulteriore al calcio di rigore.

Roma-Sampdoria, polemica di Stankovic sul rigore di Pellegrini

Sul dischetto ci va il capitano Lorenzo Pellegrini, considerata anche l’assenza di Paulo Dybala per infortunio. Un gesto di coraggio da parte sua, alla ricerca del primo gol della stagione in Serie A e reduce dall’errore sul punto di battuta del rigore contro l’Empoli. Freddo, la mette sull’angolino alto e nulla può il portiere Audero.

Da bordocampo subito dopo la rete del vantaggio giallorosso, interviene Francesco Fontana ai microfoni di ‘DAZN’, descrivendo le reazioni delle due panchine, nettamente diverse: “Stankovic dopo il gol si è rivolto al quarto uomo, dicendo: “Che rigore è? Che rigore avete dato?”. Nessun dubbio invece per José Mourinho, che subito aveva indicato il rigore dopo il tocco di braccio e quindi è rimasto tranquillo”. Chi avrà ragione?