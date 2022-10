Roma, che batosta: terribile annuncio dopo il Lecce, tifosi spiazzati

Dopo la vittoria contro il Lecce di Marco Baroni, in casa Roma c’è stato un annuncio che spiazzato i tifosi capitolini.

Non solo il Napoli ha sofferto prima di riuscire a battere una squadra di bassa classifica. Di fatto, anche la Roma di José Mourinho ha dovuto penare un bel po’ prima di riuscire a battere per 2-1 il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni.

Il club capitolino, infatti, nonostante il vantaggio numerico avuto per quasi tutta la gara a causa dell’espulsione di Hjulmand, ha stentato prima di strappare i tre punti al team salentino.

Lo stesso José Mourinho si è lamentato ai microfoni di ‘DAZN’ della prestazione dei suoi uomini: “Non abbiamo giocato bene, dobbiamo cercare di gestire meglio la stanchezza. Abbiamo cominciato bene la partita, ma poi ci siamo complicati le cose”. Il tecnico portoghese ha poi dato un bruttissima notizia ai suoi tifosi.

Roma, l’annuncio di Mourinho: “La situazione di Dybala è molto difficile”

Mourinho, infatti, si è soffermato su Dybala, uscito per infortunio dopo aver segnato il rigore del definitivo 2-1: “Come sta Paulo? Dico male, per non dire molto male. Ho parlato sia con il dottore che con lui e, per la mia esperienza, la situazione è molto difficile”.

Dybala, infatti, è stato costretto ad uscire per un problema muscolare, che gli potrebbe far saltare il prossimo Mondiale in Qatar. La sua situazione è sembrata subito grave, considerando le sue lacrime al momento della sostituzione con Matic. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più sulle condizioni dell’argentino.