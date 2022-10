Dal Napoli alla Juventus, colpo di scena sul mercato: tifosi senza parole

Tra Napoli e Juventus sempre controversi colpi di mercato. Un altro giocatore potrebbe vestire la maglia bianconera dopo quella azzurra.

Nella settimana in cui c’è stato il ritiro di Gonzalo Higuain dal calcio giocato, un altro calciatore potrebbe vestire la maglia della Juventus dopo aver vestito quella del Napoli. Molti tifosi azzurri sono ancora col dente avvelenato per il passaggio del Pipita in bianconero.

All’epoca i 94 milioni versati dal club della famiglia Agnelli nelle casse di De Laurentiis da un lato rappresentarono un record per una cessione azzurra, ma dall’altro fu un vero e proprio colpo al cuore per i tifosi azzurri che, solo qualche settimana prima, avevano celebrato assieme ad Higuain il record di gol.

L’asse di mercato tra Napoli e Torino è pieno di trasferimenti controversi. Da Altafini ‘core ‘ngrato’ fino a Quagliarella che, in tempi recenti, lasciò dopo una sola stagione il Napoli per accasarsi alla Juventus. Per non parlare poi di mister Maurizio Sarri: prima sulla panchina azzurra e poi, dopo una parentesi al Chelsea, sulla panchina bianconera. Stesso identico percorso che potrebbe clamorosamente fare anche Jorginho.

Juventus, l’obiettivo è Jorginho: rinnovo col Chelsea in stand-by

Stando a quanto riporta l’Evening Stadard il Chelsea sarebbe in alto mare per il rinnovo di Jorginho e Kanté. Le due colonne portanti del centrocampo Blues in questi ultimi anni potrebbero infatti non rinnovare il contratto. L’ex Napoli in particolare avrebbe chiesto un adeguamento di contratto per arrivare ai livello del capitano Azipilicueta.

La volontà dell’italo-brasiliano è comunque quella di restare al Chelsea. Non avrebbe infatti intenzione di fare muro contro muro, ma qualosa i Blues di dimostrassero contrari ad un adeguamento potrebbe prendere in considerazione altre strade. Ecco che la Juventus attende alla finestra, pronta, nel caso, a piazzare il colpo a centrocampo.