Higuain-Napoli, il club lo fa ufficialmente: tifosi increduli

Il Napoli recapita ufficialmente il proprio messaggio a Gonzalo Higuain: il club non resta quindi in silenzio e i tifosi appaiono increduli.

Il Napoli apprende la notizia dell’addio al calcio, ormai ufficiale, da parte di Gonzalo Higuain e decide di compiere un gesto in via ufficiale. I tifosi, visto anche il silenzio iniziale del club, sono perciò rimasti increduli. Ecco cos’è accaduto.

Per Gonzalo Higuain, quindi, quella contro il New York City è stata la sua ultima partita di calcio giocato. Il giocatore, che ha vestito per ultima la maglia dell’Inter Miami, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Una decisione sofferta, quella dell’addio al calcio, che il ‘Pipita’ aveva già comunicato in conferenza stampa qualche giorno prima del match in questione. E che aveva provocato fin da subito la reazione da parte di molti. Adesso, dopo gli ultimi 90′ di gioco dell’attaccante, ha voluto parlare anche il Napoli. Questo il messaggio che ha suscitato la reazione dei tifosi.

Napoli, il saluto ad Higuain e la reazione dei tifosi: è successo tutto via social

Il Napoli, quindi, tramite il proprio profilo ‘Twitter’ ha voluto omaggiare quello che è stato il percorso di Gonzalo Higuain tra le file azzurre. Un percorso coronato da settantuno gol segnati in tre anni. Prima del passaggio alla Juventus (avvenuto nel 2016) che ha lasciato una ferita forse mai ricucita nel cuore del popolo partenopeo.

“Grazie per le emozioni vissute assieme e buena suerte, Pipita!“, ha scritto il Napoli pubblicando un video dei gol più belli realizzati dall’argentino. Ed è nei commenti al tweet che sono arrivate le reazioni dei tifosi. Il club azzurro, infatti, alla notizia dell’addio non si era espresso. E l’ha fatto solamente dopo l’ultima sua gara, provocando l’ironia dei sostenitori napoletani: “Ci avete pensato parecchio se farlo o no questo tweet, eh?“, si legge da chi probabilmente non si aspettava che sarebbe accaduto.